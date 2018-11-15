Поджог иномарки работодателя довел наемного работника до тюрьмы

Сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в поджоге автомобиля в Выборге. Инцидент произошел летом минувшего года. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Заявлении о поджоге иномарки поступило в отделение полиции от пострадавшего. Он сообщал, что у дома 1 на улице Водной Заставы в городе Выборге Ленинградской области неизвестный совершил поджог автомобиля Nissan Xtrail. Машина принадлежала коммерческой организации и была отдана в личное пользование прорабу фирмы.





В ходе оперативно-розыскных работ найден подозреваемый в поджоге. Им оказался 55-летний мужчина. По версии полиции, подозреваемый намеренно, купив бензин на ближайшей автозаправке и залив его в пластиковую бутылку, ночью поджег иномарку.





Подозреваемый заключен под стражу.