Случайный пешеход на “Скандинавии” оказался преступником, находящемся в Федеральном розыске

Злоумышленника задержали на 159-м километре трассы “Скандинавия”, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области. Случайный пешеход был остановлен сотрудниками полиции во вторник, 8 января, около 18:00. Мужчине оказалось 29 лет.





В ходе проверки оказалось, что случайный пешеход находится в Федеральном розыске по подозрению в совершении преступления по статье “кража”.





Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Задержанному предъявлена мера пресечения в виде арест.