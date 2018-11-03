Украденная в продуктовом магазине сумка отправила угонщика автомобиля за решетку

Во вторник, 8 января, в отделение полиции Гатчинского района был доставлен злоумышленник, который украл сумку в продуктовом магазине, но был пойман по “горячим” следам. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Хищение сумки произошло в магазине по Ленинградскому шоссе. Грабителем оказался 55-летний гражданин. При проверке, выяснилось, что пойманный злоумышленник находится в розыске, как подозреваемый в краже автомобиля.





Задержанный помещен в изолятор временного содержания.