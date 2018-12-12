Вопрос “Где деньги?” и воображаемый нож помогли злоумышленнику ограбить микрофинансовую организацию

Ограбление микрофинансовой организации произошло во вторник, 8 января, около 17:10. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С заявлением в полицию обратилась 33-летняя сотрудница организации.





Заявительница сообщила, что неизвестный злоумышленник под угрозой предмета похожего на нож ворвался в офис и спросил “Где деньги?”. В свою очередь потерпевшая поспешила открыть металлический ящик, который находился под столом и отдала конверт с денежными средствами. Ущерб составил 24 тысячи рублей.





Полицейские проводят проверку по факту случившегося.