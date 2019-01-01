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В салоне такси на петербуржца напали с перцовым баллончиком, избили и украли телефон за 40 тысяч рублей
09:13
Тэги: Центральный район, нападение, такси
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