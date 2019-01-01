В салоне такси на петербуржца напали с перцовым баллончиком, избили и украли телефон за 40 тысяч рублей

Инцидент в такси произошел во вторник, 8 января, около 04:00 утра. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





С заявлением в полицию Василеостровского района обратился 26-летний молодой человек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вызвал такси. После прибытия машины, он сел рядом с водителем, на переднее сидение. Двигаясь до места жительства, проезжая у дома 4 по Графскому переулку, неизвестный злоумышленник, находящийся в салоне автомобиля за водителем, начал наносить удары по потерпевшему.





Заявитель также рассказал, что неизвестный распылил перцовый баллончик. В результате нападения петербуржец лишился мобильного телефона. Ущерб составляет 40 тысяч рублей.





По данному факту полиция проводит проверку.