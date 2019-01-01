Звонки о заминированнии петербургских зданий теперь поступают от роботов-информаторов

В среду, 9 января, в 00:44 в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок о заминировании здания на проспекте Луначарского, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Звонок был совершен с мобильного телефона, который зарегистрирован на 26-летнего мужчину.





Попытки оператора задать вопросы звонившему ни к чему не привели, так как звонил не человек, а робот. Он сообщал, что в доме 64 по проспекту Луначарского, на втором этаже, 9 января в 03:00 будет произведен взрыв. Также сообщалось, что взрыв связан с мошенниками, которые проживают в доме.





Службы провели проверку, ничего подозрительно по указанному адресу не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.