Сотрудник УФСИН пытался уехать на личном автомобиле, но ему помещала граната

Во вторник, 8 января, сотрудник УФСИН планировал выехать на личном автомобиле марки Toyota Camry со двора, но ему помешала граната. В ходе проверки выяснилось, что граната Ф-1 оказалась учебно-методической, без запала. Об этом сообщает Ан “Оперативное прикрытие”.





Боеприпас был обнаружен начальником отдела одной из колоний Петербурга под задним колесом. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга у дома 269/2 по проспекту Обуховской Обороны.





Отмечается, что автомобиль принадлежит 56-летней супруге сотрудника УФСИН. Сотрудники 32 отдела полиции Невского района по факту произошедшего проводят проверку.