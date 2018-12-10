Ремонт трубопровода на Большевиков завершили раньше срока

В среду, 9 января, к 07:00 завершили все необходимые ремонтные работы в зоне прорыва трубопровода на проспекте Большевиков. Об этом Gazeta.SPb сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”.





Сообщается, что ремонт был завершен с опережением нормативного срока. Сварочные работы были завершены в 00:30. К 07:00 восстановлена циркуляция в зоне отключения участка. Тепломагистраль работает в штатном режиме.





В ходе восстановительных работ в зоне прорыва сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” заменили 15 метров трубопровода. К работам было привлечено 3 бригады в составе 22 человек и 10 единиц техники.