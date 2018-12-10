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Ремонт трубопровода на Большевиков завершили раньше срока

08:29
Тэги: теплосети, Теплосеть Санкт-Петербурга, большевиков, ремонт теплосети
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Тэги: теплосети, Теплосеть Санкт-Петербурга, большевиков, ремонт теплосети



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