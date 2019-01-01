В подъезде жестоко избили 13-летнюю школьницу

Врачи зафиксировали ушибы в области живота, гематомы, ссадины левого предплечья, спины, левого бедра и голени. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Инцидент произошел в Красном Селе около 22:00 8 января. Ученицу 6 класса доставили в Детскую больницу №1 в первом часу ночи. По словам девочки, ее избили знакомые подростки.





По факту избиения правоохранительные органы проводят проверку.