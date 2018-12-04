В Пулково задерживают рейс до Барселоны. Испания стала на 18 часов дальше для петербуржцев

В среду, 9 января, согласно информационному табло аэропорта “Пулково” воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Vueling, вылететь в Барселону в 21:00. Задержка рейса составит 18 часов.





С опозданием в 50 минут вылететь и рейс компания Red Wings до Симферополя. Напомним, что в ночь с 8 января на 9 января был отменен рейс авиакомпании “Россия” в Ларнаку.