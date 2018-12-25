Петербуржцы недовольны качеством уборки снега

Представители движения “Красивый Петербург” рассказали о результатах опроса, который был посвящен качеству уборки снега. В опросе приняли участие более тысячи петербуржцев.





На “отлично” качество уборки снега оценили три человека. Оценку “хорошо” поставили пять респондентов. Лидирующие позиции заняли оценки “удовлетворительно” и "неудовлетворительно". Некоторые опрошенные на смогли поставить оценку, так как вовсе отметили отсутствие уборки.





Отмечается, что оценку выставляли по субъективным критериям. Респонденты должны были оценить качество уборки снега визуально и “по ощущениям”.

Опрос, отмечают представители движения, показал, что город не справился с задачей оперативной и качественной уборки снега.