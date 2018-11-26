Пенсионер не успел перебежать дорогу и был сбит на “зебре”

Дорожное происшествие в Кировском районе с участием пенсионера и 260летнего водителя Chevrolet Aveo произошло во вторник, 8 января. Об этом сообщает “Мойка 78” со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.





Инцидент произошел на углу проспекта Стачек и улицы Трефолева. Водитель транспортного средства не заметил 66-летнего пенсионера и сбил его. Пешеход переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.





Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.