В Петербурге стартует акция “Ленточка Ленинградской победы”

В среду, 9 января, в Петербурге запускают ежегодную акцию “Ленточка Ленинградской Победы”, сообщают в Медиацентре правительства Санкт-Петербурга.





Акция приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в Книжной лавке писателей состоится встреча с писателями — блокадниками. Начало встречи в 16:30.





Ленточку все желающие смогут получить в 18:00 в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова перед спектаклем “Волонтеры Победы”. Руководитель театре перед спектаклем выступит с речью перед гостями. Напомним, художественным руководителем театре является житель блокадного Ленинграда Рудольф Фурманов.