Новый трейлер фильма “Капитан Марвел” появился в сети и набрал больше 3,5 млн просмотров

появился новый трейлер премьерного фильма “Капитан Марвел”. За два дня ролик набрал более 3,5 млн просмотров. В понедельник, 7 января, на YouTube-канале Marvel Entertainmentпремьерного фильма “Капитан Марвел”. За два дня ролик набрал более 3,5 млн просмотров.





Главную роль в картине о супергероях “Капитан Марвел” исполнит актриса Бри Ларсон. Главные события киноленты разворачиваются в 90-х годах прошлого столетия.



Фильм рассказывает о приключениях пилота американских военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обрела сверхъественные способности после встречи с внеземными расами.