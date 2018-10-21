Три треугольника стали логотипом “Евровидения-2019”

Логотип предстоящего весной ежегодного музыкального конкурса “Евровидения-2019” разместили на официальном аккаунте в Instagram организаторы.





Логотипом конкурса, который будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, стала звезда, составленная из трех треугольников. Один из треугольников подсвечен и повторяет силуэт сцены конкурса, разработанной германским художником Флорианом Видером, сообщает ТАСС.





Организаторы пояснили, что выбор такого логотипа был осознанным. Треугольник - одна из древнейших фигур в мире - является краеугольным символом, встречающимся повсеместно в искусстве, музыке, космологии и природе, олицетворяя связь и креативность.