Сбитый грузовиком молодой лось в Ленобласти не дождался спасателей и умер в канаве

Информацию о сбитом во Всеволожском районе Ленобласти молодом лосе разместили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Они сообщили, что неподалеку от поселка Невская Дубровка в канаве лежит молодой лось. Также, очевидцы сообщили, что лося, скорее всего, сбила машина.





Сразу же после обнаружения лося очевидцы вызвали спасателей. Однако, как сообщает “Фонтанка.ру”, звонки неравнодушных в зоозащитные организации и егерям на судьбе животного не сказались – прибывшие специалисты из областного комитета по природопользованию из канавы вытаскивали тушу.