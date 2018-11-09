На месте прорыва трубы на Большевиков только через два месяца появится резервная труба

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил место аварии на проспекте Большевиков, которая произошла в утреннее время 8 января. Об этом сообщают в администрации города.





В связи с аварией без отопления остались жители 485 зданий, в том числе детские и лечебные учреждения. Один человек пострадал и находится в больнице с ожогом голени.





Беглов распорядился, чтобы о процессе ликвидации аварии ему докладывали каждый два часа. По словам действующего губернатора, проектирование резервной трубы уже началось. В марте 2019 года она будет запущена.