Погода в Петербурге 9 января: снегопад и гололед

В среду, 9 января, Санкт-Петербургу и Ленинградскую область накроет снегопад. Плохие погодные условия будут сопровождаться и гололедом на дорогах.





Температура воздуха опуститься в вечернее время до -5 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, порывы будут достигать двух метров в секунду, влажность 86% и давление -752 мм рт. ст.





Спасатели напоминают водителям, что в связи с плохими погодными условиями, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.