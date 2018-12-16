Старейшая американка скончалась в возрасте 114 лет

Когда у семьи Браун спросили, в чем секрет долгой жизни, они сказали, что их мама любила есть «сладкий картофель», то есть батат. Возможно, они правы, так как в нем содержится множество полезных элементов.





Напоминаем, что Лесли Браун признали старейшей жительницей Америке в мае 2018 года. Тогда умерла Дельфин Гибсон, которая сейчас могла бы быть старше Браун, говорится в сообщении агентства Associated Press.









Известно, что женщина в последнее время жила с одной из своих дочерей. Всего Браун воспитала пятерых детей – трех дочерей и двух сыновей. Супруг долгожительницы, к сожалению, умер намного раньше жены – в 1991 году.