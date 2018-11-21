LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой

Любопытно, что Samsung представила подобный телевизор в конце 2018 года – компания уверяет, что экран может сворачиваться практически как свиток.





Новинка выглядит следующим образом: экран будто стоит на массивной подставке – она заменяет собой не только тумбу, но и является укрытием для телевизора.Если вам захочется, вы можете опустить экран и останется лишь подобие мебели. Внутри подставки расположены также все разъемы и динамики. Для того, чтобы послушать музыку, не обязательно доставать панель полностью – ей достаточно выглянуть на четверть.