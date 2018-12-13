В СМИ назвали предварительную причину смерти петербургской пары в Камбодже

Некоторые предполагают, что на петербуржцев могли повлиять их огромные долги, которые они накопили в последнее время. Возможно, это стало причиной, по которой они добровольно решили уйти из жизни.





на портале 78.ru , журналистам которого удалось связаться с близкими и знакомыми Виктора и Лилии.



Есть также предположение, что супруги отравились медицинским спиртом, говорится, журналистам которого удалось связаться с близкими и знакомыми Виктора и Лилии.





Пока что специалисты не готовы сказать, от чего наступила смерть супругов из Санкт-Петербурга. Тем временем выясняется, что погибший мужчина отправил перед уходом из жизни странное сообщение своим родным. В СМС он пишет, что его жена погибла и он «будет следующим».