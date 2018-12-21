На Партизана Германа горела однокомнатная квартира





Специалисты прибыли на место незамедлительно. К этому моменту огнем была охвачена небольшая кухня. В комнате горела обстановка площадью три квадратных метра. На ликвидацию возгорания потратили меньше часа. Уже к 9 вечера дым перестал валить из окон квартиры.Эксперты уточняют, что в результате никто не пострадал – все остались целы, чего нельзя сказать о мебели в кухне. Непонятно, что именно стало причиной пожара. Возможно, банальная неосторожность жильцов. Официальной информацией поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пока никаких комментариев более не поступало.