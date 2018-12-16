«Зенит» думает над заключением контракта с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Ренан Лоди – 20-летний футболист, который играет за «Атлетико Паранаэнсе». За молодежный клуб он начал выступать в 2012 году.









Пока что футбольный клуб «Зенит» не уверен в том, что хочет видеть Лоди в роли своего левого защитника. Тем не менее, у бразильца есть шансы, если он сам, конечно же, захочет играть за петербургскую команду. Сейчас его кандидатуру рассматривает «Ювентус». Для «Зенита» Лоди – лишь на втором-третьем месте в списке приоритетных игроков.