В СМИ пишут, что Трамп не станет объявлять режим ЧП в Америке

«Это не будет сильно отличаться от того, что президент уже говорил, но он обратится к куда более широкой аудитории», - говорит человек, которому доверяет издание.





Напоминаем, что в Америке временно не работает несколько ведомств из-за разногласий при подписании бюджета страны. Трамп настаивает на том, чтобы были выделены средства на строительство стены, а демократы противятся его решению.





Выступление Трампа покажут 9 января по московскому времени. Многие гадают, что именно он хочет сказать. The Washington Post, ссылаясь на свои источники, утверждает, что президент хочет объяснить американцам, почему барьер так необходим. Объявлять чрезвычайное положение он не собирается.