Актриса Марго Робби оживит куклу Барби

Напоминаем, что помимо прочего, Робби снимется в фильме Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Вместе с ней на экране появятся Леонардо Ди Каприо и Бред Питт, а также многие другие звезды.







Актриса, известная по ролям в «Отряде самоубийц» и «Тоня против всех», сыграет Барби в одноименном фильме. Ее утвердили на роль в полнометражном фильме, говорится в журнале Variety. Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих считает, что Марго Робби прекрасно справится с такой ролью, ведь она «идеальный продюсер и актриса».