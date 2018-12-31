Сотрудники московского метро нашли в вагоне посох и бороду Деда Мороза

Известно, что, когда поезд прибывает на конечную станцию, по вагонам проходится специалист, который в том числе собирает забытое добро. Все забытые предметы он должен передать в бюро находок – в Москве оно находится, например, на станции «Котельники».Там вещь регистрируют и хранят на протяжении шести месяцев, а после утилизируют. Уточняется, что документы не хранятся в метро, а сразу передаются сотрудника правоохранительных органов, говорится в ТАСС.Из 200 найденных предметов вернуть на данный момент удалось примерно половину.