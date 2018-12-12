Плаза поделился своими мыслями о предстоящей встрече «Зенита» с «Цедевитой»

Напоминаем, что матч состоится в Санкт-Петербурге уже завтра. До этого «Зенит» одержал победу над «Пармой».





Главный тренер БК «Зенит» работает со своими подопечными недавно – прошлый тренер ушел в конце декабря. Плаза обещал, что постарается сделать все для петербуржцев, но на достижение хорошего результата может понадобится время. Специалист говорит, что ждет от «сине-бело-голубых» хорошей концентрации и активности. Он уверен, что, если баскетболисты проявят себя так же хорошо, как на тренировках, - их ждет успех.