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Жители Санкт-Петербурга выбрали лучшее пиротехническое выступление на Фестивале огня

23:12, 8 января
Тэги: фестиваль огня, васильевский остров, фейерверк
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Тэги: фестиваль огня, васильевский остров, фейерверк



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