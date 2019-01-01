Жители Санкт-Петербурга выбрали лучшее пиротехническое выступление на Фестивале огня





Посетителям фестиваля предложили выбрать на официальной странице мероприятия в соцсети лучшую пиротехническую команду из четырех, которые занимались организацией фейерверков. В опросе проголосовали 874 человека и из них 35% отдали предпочтение “Имперским забавам” из Москвы. Впрочем в результатах не было аутсайдеров, что говорит о высоком уровне выступлений: остальные команды получили примерно по 20% голосов.





В Санкт-Петербурге завершился двухдневный Фестиваль огня, который провели 7 и 8 января на стрелке Васильевского острова, сообщили организаторы. “Рождественскую сказку” жителям города подарил комитет по туризму Санкт-Петербурга.