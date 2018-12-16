В Калининском районе в скорую въехала маршрутка

Об аварии рассказал очевидец, который поделился информацией в социальной сети «Вконтакте». Он пишет, что все произошло на перекрестке Гражданского и Луначарского проспектов. Участниками ДТП стали два транспортных средства. Отмечается, что скорая ехала без звуковых сигналов. Автор поста выложил видеоролик, на котором заметно – обе машины выглядят помято.Непонятно, есть ли пострадавшие. В комментариях кто-то написал, что видел внутри скорой ребенка – его, скорее всего, везли в больницу для оказания помощи. Пока никакой официальной информации не поступало.