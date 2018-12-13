Аэропорт Хитроу вновь отправляет рейсы после сообщений о дроне





Власти Великобритании уже прокомментировали инцидент. Они сообщили, что, если понадобится, страна применит в Хитроу все меры по борьбе с беспилотниками. Дело в том, что дроны могут нести опасность – для безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта необходимо ограничить их доступ в здание воздушной гавани. Недавно беспилотники мешали работе аэропорта Гатвик – тогда власти нашли способ остановить беспредел, говорится в ТАСС.