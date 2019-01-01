Машина службы доставки еды въехала в маршрутку на Новочеркасском проспекте: водитель жалуется на резину





По словам курьера Владимира Д., он уже возвращался с заказа, однако на скользкой заснеженной дороге его подвела зимняя резина. Сам водитель отделался царапинами на руке; по его словам, в маршрутке никто не пострадал.





Пользователи социальной сети сочувствуют петербуржцу и переживают, как бы его не уволили: курьер разбил служебную машину.





На Новочеркасском пр. машина доставки суши на дом врезалась в маршрутное такси около 22:00, сообщил в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” водитель легкового автомобиля.