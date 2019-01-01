На мосту Александра Невского произошло массовое ДТП

Комментируя инцидент, люди посетовали на то, что у въезда на мост Александра Невского часто происходят ДТП.





Сейчас водители ждут сотрудников ГИБДД, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии.





Люди пишут, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали трое. Судя по всему, машины остались более-менее целы. Тоже самое можно сказать о водителях и пассажирах – по крайней мере, информации о пострадавших не поступало.Петербуржцы утверждают, что движение у моста свободное – стоящие посреди дороги машины никак не мешают.