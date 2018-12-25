Американский суд раскрыл обвинение в адрес российского юриста Натальи Весельницкой





Весельницкая защищает руководство компании Prevezon в суде по делу об отмывании денег: с помощю российской прокуратуры она получила сведения, что в преступлении замешан не обвиняемый, а скончавшийся юрист Сергей Магнитский. В суде сообщают, что Весельницкая никогда не заявляла, что будет пользоваться помощью генпрокуратуры России, передает агентство РИА Новости.





При этом Весельницкая представляет для властей США особый интерес в связи с расследованием вмешательства России в выборы президента США: считается, что это именно Весельницкая встречалась со штабом Трампа в 2016 году. В Кремле обвинения Америки отвергают.





Американский суд обвинил юристку Наталью Весельницкую в препятствии правосудию, о чем свидетельствует обвинительное заключение, сообщает РИА Новости.