В Гатчинском районе вновь заработала электричество и вода





Блага цивилизации вернулись в дома деревень Вохоново и Кирилловское. Жители населенных пунктов многократно жаловались на отключение воды и электричества на протяжении декабря 2018 года.Оказалось, что во всем виновата аварии на электролинии – из-за нее же не работала вода. Сейчас специалисты «Ленэнерго» все починили. Кажется, больше ленинградцам боятся нечего.