Глава МИД Украины убежден, что нужно ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Напоминаем, что в Украине объявляли военное положение в связи с агрессивным поведением России. Сейчас оно отменено, а вот ограничение для въезда мужчин до сих пор действует.









Политик уверяет, что «фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация» должна присутствовать даже тогда, когда не объявлено военное положение. Климкин также заявил, что в Украине раздумывают над биометрическим визовым режимом с Россией. Напоминаем, что биометрия – это система, благодаря которой можно понять, является ли человек тем, за кого он себя выдает. Это можно понять, как по физическим особенностям, так и по поведенческим.