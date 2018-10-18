Выбран логотип “Евровидения-2019”: пятиконечная золотая звезда из трех треугольников





Дизайнеры сложили из трех треугольников пятиконечную звезду. Авторы прокмментировали идею: по их мнению, треугольник — древнейшая фигура, всегда считавшаяся магической во многих культурах. Звезда, разумеется, символизирует участников конкурса, которые приедут в Тель-Авив в мае.





Дата проведения мероприятия — 14 по 18 мая, конкурс примет столица Израиля Тель-Авив. До сих пор неизвестно, кто поедет на конкурс от России. В прошлом году победу одержала именно израильская певица Нета Барзилай. Логотипом конкурса 2018 года стала синяя спираль на фоне желтых лепестков.







Напомним, у Сергея Шнурова и Ольги Бузовой равные шансы поехать на конкурс .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Организаторы конкурса “Евровидение-2019” представили логотип мероприятия, сообщили на официальном сайте конкурса.