Журналист нашел оправдание «пьяному» фото Порошенко





Такой вывод люди сделали из-за красного и опухшего лица Порошенко. Оказалось, что внешний вид никак не связан с алкоголем. Дело в том, пишет журналист Петр Бутусов, что в тот день Порошенко стрелял из винтовки, получив удар в глаз оптическим прицелом.К счастью, глаз политика остался цел. Сказалась также усталость и бессонные ночи, уверен журналист. Объяснение появилось на странице в Facebook – почему именно сейчас, спустя столько времени, остается загадкой.