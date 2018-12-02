Пять девушек из Украины и России принуждали к занятиям проституцией в ночном клубе Испании, сообщили РИА Новости ссылаясь на испанскую полицию.





По подозрению в эксплуатировании девушек задержали четырех человек неустановленной национальности. В ночном клубе Гранады, где их поймали, при обыске нашли оружие, каннабис и большие суммы наличности.





По сообщению агентства, девушек находили через соцсети и мессенджеры, предлагали им работу в ночных клубах на респектабельных должностях.



