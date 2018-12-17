«Яндекс» обещает начать тестирование беспилотных автомобилей в том числе и в Москве

Испытывать его будут в течение трех лет. Сейчас первый беспилотный автомобиль «Яндекса» испытывают в Лас-Вегасе. Любой желающий может воспользоваться услугой такой машины до 11 января в рамках Международной выставки электроники. Известно, что автомобиль собирали в Америке. Вскоре на таком прокатят жителей Израиля, России и Татарстана, говорится в ТАСС. Переживать людям не о чем, так как на пассажирском сиденье будет находится специалист – он проследит за тем, чтобы все было в порядке.