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«Яндекс» обещает начать тестирование беспилотных автомобилей в том числе и в Москве
22:07
Тэги: яндекс, автомобилисты
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