В Лапландии в результате ДТП погиб малыш из России





Известно, что машина с россиянами ехала за грузовиком. Желая объехать его, автомобиль выехал на встречную полосу после чего врезался в другой грузовик – он двигался на встречу. Авария унесла сразу несколько жизней – в том числе и трехлетнего ребенка. Помимо прочего, с места происшествия увезли четверо пострадавших.Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что столкновение было действительно очень серьезным. Из-за ДТП пришлось перекрыть на некоторое время дорогу, говорится в Yle. Куда именно направлялись россияне – неизвестно. Есть мнение, что они ехали на север.