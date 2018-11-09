В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

Известно, что медведя звали Норд. Его зоопарку в Эстонии подарил Московский зоопарк. В этом году мишке исполнилось бы 18 лет.





В Таллинском зоопарке приняли решение, что животное нужно усыпить, чтобы не мучилось. Эксперты потеряли всякую надежду на выздоровление, коллеги с других стран заявили, что эвтаназия – это единственный выход из ситуации. На протяжении долгого времени они старались лечить его, мишка находился под пристальным наблюдением, но ничего не помогало. Состояние животного ухудшалось день ото дня.