Россияне могут посетить без визы 119 стран и территорий мира

Любопытно, что последнее место в рейтинге «безвизовых» паспортов занимают Афганистан и Ирак – жителям этих стран необходимо делать визу в большинстве случаев. Только 30 стран готовы принимать их без дополнительных соглашений, говорится в опубликованном документе компании Henley & Partners.









Согласно новому Индексу паспортов мира, все дороги открыты перед японцами – их рады видеть в 190 странах. И это – лучший результат в списке. Второе место делят Южная Корея и Сингапур, которые отстают лишь на пять территорий мира. Замыкают тройку лидеров Германия и Франция.