



Исследователи заявляют, что если предположить, что Вселенная устроена по принципу CPT-симметрии, то именно антивселенная объяснила бы, почему на данный момент в мире так мало “темной материи” или антивещества. Принцип CPT-симметрии предполагает, что физические процессы протекают точно так же с инвертированными временем, пространством и материей. Согласно этому принципу, если бы Вселенная была только одна, в мире было бы столько же вещества, сколько и антивещества.





Это сильное упрощение идей канадских ученых: тем не менее, они признают, что и их гипотеза еще находится на стадии доработки.





Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества, сообщили в издании Physical Review of Letters. К построению модели, в которой существует дополнительная Вселенная где время течет вспять, ученых подтолкнула необходимость объяснить природу темной материи.