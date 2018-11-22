В Гатчине стало на 22 современных автобуса больше

Напоминаем, что новые автобусы также появятся в Сосновом Бору. Там их станет не семь больше, говорится в ivbg.ru.





Про автобусы известно, что в них есть кондиционеры. Также уточняется, что в транспорте улучшили систему отопления – теперь никто не замерзнет холодной зимой. Пока что не все автобусы курсируют по своим маршрутам, но совсем скоро дебют случится у всех 22-х. Выезд запланирован на 9 января 2019 года – после окончания всех новогодних каникул. Новый транспорт будет ездить по маршрутам под номерами 10, 107, 515, 525, 535.