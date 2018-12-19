На выставку ледовых скульптур в Санкт-Петербурге вернули свет

Напоминаем, что на ледовые скульптуры уже приходил посмотреть Владимир Путин. Он оставил в одной из них монетку и загадал желание. Какое именно – он никому не рассказал.









«Люди негодуют», - писали очевидцы, которые пришли посмотреть на экспозиции. Петербуржцев и гостей города в связи с техническими неполадками перестали пускать на выставку – это их тоже мало обрадовало, ведь многие выбрались в город специально ради нее.