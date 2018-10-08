Подросток облил припаркованную машину на проспекте Просвещения вишневой краской и сбежал





Как сообщил очевидец, он увидел, как молодой человек от 15 до 18 лет обливает краской вишневого цвета иномарку у д. 53. Подросток поспешил скрыться с места злодеяния и выбросил банку с краской на ходу.





Пользователи социальной сети обсуждают, насколько реально оттереть подобную краску с автомобиля. Почти все уверены, что искать подростка никто не будет. Кто-то разглядел название краски на фотографии банки и выяснил ее параметры: алкидную эмаль ПФ 115 для покраски помещений, не поддающуюся перепадам атмосферы, оттереть будет не так-то просто.





Во вторник 8 января подросток облил машину, припаркованную на пр. Просвещения, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.