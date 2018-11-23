Посольство России утверждает, что Скрипалей удерживают в Великобритании

Таким образом, российское посольство продолжает считать Скрипалей лицами, которых насильственно удерживают в Великобритании. Пресс-секретарь посольства убежден, что публикации СМИ о деле Скрипалей – вранье, которому не стоит верить.Информация не подтверждена, а также не несет официального характера. «Картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее», - говорит российский дипломат.Поэтому, можно считать, что обстоятельства мартовского инцидента до сих пор не установлены, говорится в ТАСС.