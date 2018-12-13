Игрок ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Матиас Кранневиттер похвастался рождением сына в Instagram





Аргентинскому футболисту всего 25 лет, в Зените он играет с 2017 года под номером “8”. Включен в сборную Аргентины, играл в “Ривер Плейт”, “Атлетико Мадрид” и “Севилье”. “Зениту” футболист обошелся в 8 млн евро.





Игрок ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Матиас Кранневиттер похвастался рождением сына в своем аккаунте в Instagram. “Наш принц родился,” - написал полузащитник на своем родном испанском языке и поблагодарил за поддержку близких. Счастливого отца наперебой поздравляют фанаты и друзья.