Роман Еременко и еще несколько футболистов покинули «Спартак»

Многих не удовлетворило такое объяснение – люди спорят, почему же «Спартак» покинул Еременко. Они убеждены, что игрок еще мог проявить себя, говорится в РИА Новости.





Помимо прочего, клуб расторгнул контракты с болгарским и сербским полузащитниками. С ними «Спартак» попрощался по той причине – считая, что ребята смогут принести намного больше пользы в других клубах. «Эти футболисты получались не так много игровой практики», - приводятся слова главного тренера московской команды. Он считает, что им стоит примкнуть к другим.