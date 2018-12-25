На украшение Дворцовой площади ко дню освобождения от блокады потратят 1,1 млн

Также администрация Санкт-Петербурга готова выделить примерно 50 миллионов рублей, чтобы в театрах города показали постановки, посвященные блокаде Ленинграда.









Последний день, когда можно подать заявку и поучаствовать в аукционе, - это 9 января. Уже 14 января выберут подрядчика, который должен будет создать несколько декоративных композиций. Пока что непонятно, как именно украсят Дворцовую площадь.